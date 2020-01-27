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Избран новый президент Парламентской ассамблеи Совета Европы

27 Января 2020 20:25
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Избран новый президент Парламентской ассамблеи Совета Европы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Бельгийский сенатор Хендрик Дамс избран на должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ПАСЕ в Twitter.

60-летний политик от группы «Альянс либералов и демократов за Европу», возглавляющий бельгийскую делегацию в ассамблее, был единственным кандидатом на этот пост.

Председатель ПАСЕ избирается на годовой срок с возможностью продления еще на год. Выдвижение кандидатуры от той или иной политической группы происходит на ротационной основе.

ПАСЕ – один из двух главных уставных органов Совета Европы, выполняющий консультативные функции. Ассамблея состоит из представителей парламентов 47 государств-членов и является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества, основанным в 1949 году.


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Ключевые слова: Евросоюз,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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