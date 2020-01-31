Избран новый президент Казахстанской федерации шахмат
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 января состоялся внеочередной съезд Казахстанской федерации шахмат. На нем был избран новый президент организации. Им стал Бейбут Атамкулов, передает МИА «Казинформ».
C июля 2015 года должность президента Казахстанской федерации шахмат (КФШ) занимал Галимжан Есенов, учредитель научно-образовательного фонда Shakhmardan Yessenov Foundation и основатель Алматы марафона.
«В последнее время значительно увеличилось количество социальных проектов, требующих моего внимания, включая две спортивные федерации и ассоциации, – прокомментировал решение съезда Г. Есенов, – поэтому я вышел с предложением избрать нового президента КФШ. Мы собрали отличную команду спортсменов, тренеров, организаторов, менеджеров, отработали все бизнес-процессы и стандарты. Уверен, что с новым руководителем федерация продолжит показывать хорошие результаты».
За последние пять лет женская сборная Казахстана стала пятой на командном чемпионате мира и одиннадцатой на Всемирной шахматной олимпиаде. В Казахстане прошли крупнейшие шахматные турниры, собравшие лучших шахматистов мира. Казахстанские спортсмены становились победителями и призерами крупнейших международных турниров — Чемпионатов Азии, Кубков Азиатских наций, Азиатских игр в закрытых помещениях и Чемпионатов мира.
«Федерация шахмат под руководством Галимжана Есенова за это время проделала огромную работу, – отметила исполнительный директор КФШ Ирина Грищенко, – у нас появились новые чемпионы мира. Казахстанцы привезли с международных турниров за это время 202 медали».
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