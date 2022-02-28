Избран новый Президент Казахстанской федерации футбола

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялись выборы Президента Казахстанской федерации футбола. Большинством голосов пост главы федерации занял Адилет Барменкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе Конференции приняли участие делегаты от Казахстанской федерации футбола, а также члены Исполнительного комитета. В качестве наблюдателей выступили представители ФИФА и УЕФА от международного футбольного сообщества.

«Считаю, что футбол должен стать национальным проектом. Мы должны проработать с государством и создать стратегический документ, где четко будут прописаны задачи. Очень важна поддержка государства», - сказал новоизбранный глава федерации футбола.

Адилет Барменкулов отметил, что вся энергия и ресурсы будут направлены на организаторские и управленческие решения.

«В течение года была проведена большая работа. Соответственно мы завершаем сейчас модель компетенции. Исходя из этого, будет выбран четкий критерий: каким должен быть генеральный секретарь, вплоть до глав департамента», - добавил он.