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Избран новый Президент Казахстанской федерации футбола

28 Февраля 2022 13:47
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Избран новый Президент Казахстанской федерации футбола

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялись выборы Президента Казахстанской федерации футбола. Большинством голосов пост главы федерации занял Адилет Барменкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В работе Конференции приняли участие делегаты от Казахстанской федерации футбола, а также члены Исполнительного комитета. В качестве наблюдателей выступили представители ФИФА и УЕФА от международного футбольного сообщества.

«Считаю, что футбол должен стать национальным проектом. Мы должны проработать с государством и создать стратегический документ, где четко будут прописаны задачи. Очень важна поддержка государства», - сказал новоизбранный глава федерации футбола.

Адилет Барменкулов отметил, что вся энергия и ресурсы будут направлены на организаторские и управленческие решения.

«В течение года была проведена большая работа. Соответственно мы завершаем сейчас модель компетенции. Исходя из этого, будет выбран четкий критерий: каким должен быть генеральный секретарь, вплоть до глав департамента», - добавил он.

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#Спорт   #Футбол  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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