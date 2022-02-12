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Избран новый президент футбольного клуба «Ордабасы»
12 Февраля 2022 10:10
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Новым президентом футбольного клуба «Ордабасы» стал Бауыржан Абдубаитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ФК в Instagram.
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Сегодня официально избран новый президент ФК «Ордабасы».На основании решения Совета директоров ФК «Ордабасы» Бауыржан Абдубаитов утвержден на должность президента клуба.
Абдубаитов Бауыржан Тойшыбекович родился 27 ноября 1959 года. Член Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола. Председатель Комитета женского футбола Казахстанской федерации футбола. С 2002 года является президентом компании «БИІК» (одно из направлений, футбольный центр «БИІК» и ЖФК «БИІК-Шымкент»).
На посту президента шымкентской женской команды, в розыгрыше Лиги Чемпионов УЕФА футбольный клуб «БИIK-Шымкент» трижды доходил до стадии 1/8 финала престижного европейского турнира.
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