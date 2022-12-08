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Избран новый председатель Верховного суда РК

8 Декабря 2022, 10:11
Избран новый председатель Верховного суда РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пленарном заседании Сената председателем Верховного суда РК избран Асламбек Мергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асламбек Амангельдинович Мергалиев родился 2 апреля 1972 года в селе Каракудук Иртышского района Павлодарской области. В 1999 году окончил Стамбульский государственный университет, получил специальность юриста.

В судебной системе - с 2001 года. Профессиональную трудовую деятельность начал с должности главного специалиста Павлодарского областного суда. С 2003 по 2007 год работал судьей Павлодарского городского суда Павлодарской области. С 2007 по 2008 г.г. занимал должность председателя специализированного административного суда города Экибастуза Павлодарской области; с 2008-2012 г.г. – председатель Экибастузского городского суда Павлодарской области.

С 2012 года по 2014 год работал в должности председателя суда №2 г. Павлодара. В 2014 году назначен председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда. С 2015 по 2020 годы занимал должность председателя Костанайского областного суда.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года назначен на должность председателя Актюбинского областного суда.

За безупречную службу отмечен почетными грамотами Асамблеи народов Казахстана, председателя Верховного суда Республики Казахстан, председателя «Союза судей РК».

В 2008 году избирался членом Центрального Совета союза судей РК.

Женат. Воспитывает троих детей.

Фото: akt.sud.kz


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