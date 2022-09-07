РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:18, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Избран новый председатель Общественного совета Антикоррупционной службы

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На внеочередном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции переизбран председатель совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы, новым председателем стал Марат Башимов, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (14 июня 2022г. Глава государства подписал Указ о создании Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, который пришел на смену НСОД - прим.ред.).

    Ранее данную должность занимал председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, который сложил с себя полномочия в связи с назначением на другую должность.

    Наряду с этим, Марат Башимов является председателем Комиссии по вопросам помилования и заместителем председателя экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан.

    В свою очередь вновь назначенный председатель Общественного совета поблагодарил коллег за оказанное доверие и сообщил о готовности продолжить работу по вопросам противодействия коррупции.

    Члены Общественного совета призвали граждан не оставаться в стороне от борьбы с коррупцией и сообщать обо всех признаках коррупции в Call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424.


    Теги:
    Назначения Борьба с коррупцией
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!