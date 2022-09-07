Избран новый председатель Общественного совета Антикоррупционной службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На внеочередном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции переизбран председатель совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы, новым председателем стал Марат Башимов, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (14 июня 2022г. Глава государства подписал Указ о создании Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, который пришел на смену НСОД - прим.ред.).

Ранее данную должность занимал председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, который сложил с себя полномочия в связи с назначением на другую должность.

Наряду с этим, Марат Башимов является председателем Комиссии по вопросам помилования и заместителем председателя экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан.

В свою очередь вновь назначенный председатель Общественного совета поблагодарил коллег за оказанное доверие и сообщил о готовности продолжить работу по вопросам противодействия коррупции.

Члены Общественного совета призвали граждан не оставаться в стороне от борьбы с коррупцией и сообщать обо всех признаках коррупции в Call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424.