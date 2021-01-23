Избившую трехлетнего ребенка мать поместили в ИВС Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 22-летнюю горожанку, избившую до бессознательного состояния трехлетнюю дочь, поместили в изолятор временного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, досудебное расследование проводится по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего». Проводятся следственные действия, назначен ряд необходимых экспертиз.

«По результатам досудебного расследования будет определен круг всех подозреваемых лиц и дана правовая оценка действиям каждого из них. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции и прокуратуры Северо-Казахстанской области», - сообщили в пресс-службе.

Со своей стороны ситуацию объяснили в управлении образования. По информации пресс-службы ведомства, с момента рождения девочку по заявлению матери в связи с ее тяжелым материальным положением поместили в Дом ребенка на временное содержание.

«Мать систематически посещала ребенка. Спустя 5 месяцев забрала дочь. И на основании свидетельства о рождении ребенка, по обоюдному согласию обоих родителей, без привлечения органов опеки, ребенок проживал в семье отца. В декабре прошлого года отец возвратил ребенка матери. После решения суда в отношении матери ребенка, органы опеки будет инициировать иск о лишении ее родительских прав», - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, 17 января трехлетний ребенок оказался в реанимации с ушибом головного мозга.



