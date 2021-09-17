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    15:36, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Избивший особого ребенка в Атырау сотрудник уволен с работы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избивший особого ребенка в Атырау сотрудник центра реабилитации особых детей уволен с работы, а руководитель отстранен от должности. Об этом сообщила заместитель акима Атырауской области Бахытгуль Хаменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, данная ситуация имела место. Но хочу напомнить, что сегодня в области ситуация с детьми, в том числе с особыми детьми, находится в центре внимания. Что касается произошедшего, то сегодня дело рассмотрено, виновные установлены. После проверки прокуратуры два сотрудника центра были уволены. И руководитель учреждения тоже отстранен от работы. Но достоверность видеозаписи по данному делу до сих пор проверяется сотрудниками полиции», - сказала Бахытгуль Хаменова на пресс-конференции в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее Б. Хаменова рассказала об эпидситуации в регионе и формировании двухмесячного запаса медикаментов и средств индивидуальной защиты.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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