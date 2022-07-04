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    13:07, 04 Июль 2022 | GMT +6

    Избивших мужчину подростков ищет полиция в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По словам очевидцев, семь – восемь подростков очень сильно избили человека за то, что он возле собственного подъезда отказал угостить их сигаретой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около 23 часов на углу Лермонтова, 120, и Дерибаса, 22, во дворе, семь – восемь подростков очень сильно избили человека за то, что он возле собственного подъезда отказал угостить их сигаретой. Прошу отозваться людей, у которых работал видеорегистратор либо камера на подъезде», - написал автор письма в павлодарский Instagram -паблик Типичный Павлодар.

    Его обращение было опубликовано отдельным постом.

    «Они могли зайти с любой стороны. Оставлять безнаказанно не хотим. Завтра они могут поступить так же с любым из нас!», - написал автор письма.

    В департаменте полиции Павлодарской области подтвердили, что в 00:30 на пульт оператора 102 поступил вызов о том, что по улице Лермонтова, 120, избили 36-летнего мужчину.

    «Данный факт зарегистрирован. Проводятся розыскные мероприятия по установлению данных лиц», - сообщили в ведомстве.

    По информации управления здравоохранения, пострадавший доставлен в первую горбольницу.

    «Осмотрен нейрохирургом. С травмами глаза и глазницы доставлен в глазное отделение областной больницы имени Г. Султанова. Состояние стабильное», - дополнили в облздраве.

    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Павлодарская область Происшествия Павлодар Происшествия, ЧС Закон и право Правоохранительные органы
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