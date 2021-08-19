Избившие охранников кафе полицейские в Капшагае водворены в ИВС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев заявил, что полицейские, избившие охранников кафе в Капшагае, водворены в ИВС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента в одном из кафе Капшагая появилось ранее в сети. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают охранников увеселительного заведения. Позже в департаменте полиции Алматинской области, сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции уволены за драку.

«Видеозапись, избиения охранников не вызывает сомнений в причастности наших сотрудников к данному преступлению. Мы их немедленно уволили по отрицательным мотивам. Допросили весь персонал кафе, который подтвердил факт хулиганских действий с их стороны. От двух пострадавших охранников поступили заявления о привлечении к уголовной ответственности. Мы назначили экспертизы. Мы и дальше будем придерживаться позиции по незамедлительному реагированию всех нарушений закона, а тем более в собственных рядах. Все сотрудники будут привлечены к уголовной ответственности. Вчера они задержаны и водворены в ИВС», – сказал Серик Кудебаев во время прямого эфира в Instagram.