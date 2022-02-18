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Избившему курсанта сотруднику академии гражданской защиты оглашен приговор в Кокшетау

18 Февраля 2022 15:27
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Избившему курсанта сотруднику академии гражданской защиты оглашен приговор в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау оглашен приговор в отношении сотрудника академии гражданской защиты МЧС РК, ударившего курсанта металлической трубой по голове. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком и лишением специального звания «старший лейтенант гражданской защиты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акмолинского областного суда, уголовное дело было рассмотрено в согласительном производстве.

«Судом установлено, что К., являясь командиром взвода учебно-строевого подразделения 1-курса академии гражданской защиты имени М. Габдуллина МЧС РК, в здании общежития академии, в период личного времени курсантов, действуя в нарушение уставного порядка, вызвал курсантов с намерением провести беседу о состоянии дисциплины и внутреннего порядка, в ходе которой нанес металлической трубой по голове несовершеннолетнему курсанту Н. удары, причинив легкий вред его здоровью. Процессуальным соглашением К. признал себя виновным в том, что, превышая власть и должностные полномочия, причинил телесные повреждения несовершеннолетнему Н.», - поделились в ведомстве.

Суд учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание К., а именно - чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, отсутствие судимости, а также обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание - совершение уголовного правонарушения сотрудником правоохранительного органа.

Приговором Кокшетауского городского суда Акмолинской области К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 362 УК РК (Превышение власти и должностных полномочий) и ему назначено пять лет лишения свободы условно, с испытательным сроком. Мужчина также лишен специального звания «старший лейтенант гражданской защиты».

«Установлен пробационный контроль и возложены исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, не выезжать в другие местности без разрешения уполномоченного государственного органа. С осужденного К. взысканы в Фонд компенсации потерпевших 20 МРП - 58340 тенге и судебные издержки за проведенные экспертизы», - добавили в ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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#Акмолинская область   #Суды   #Армия  
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Автор:

Оксана Матасова

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