Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Избившего журналистку мужчину задержали в Атырау
22 Июля 2022 16:17

Избившего журналистку мужчину задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в избиении журналиста информационного портала «Дорожный Контроль» Олеси Вертинской задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

«19 июля около 09.30 часов в микрорайоне Жумыскер на улице Муталиева корреспонденту информационного портала «Дорожный контроль» Олесе Вертинской были нанесены телесные повреждения. Подозреваемый, 1999 года рождения, был установлен и задержан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 107 Уголовного кодекса РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Новости по теме
Попавшую в город цаплю спасали в Атырау
Международный парад мира и согласия «Европа-Азия» достиг Атырау
Большая часть Атырау на пять дней останется без горячей воды
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Попавшую в город цаплю спасали в Атырау
Гражданин Нигерии занимался перевозкой наркотиков в Атырау
Под сокращение попали два заместителя акима Атырауской области
Международный парад мира и согласия «Европа-Азия» достиг Атырау
Большая часть Атырау на пять дней останется без горячей воды
Возможную причину массового отравления на Тенгизе назвали в Атырау
Массовое отравление рабочих произошло на Тенгизе
Грозы и град ожидаются в Казахстане 21 июля
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявили синоптики 22 июля в 12 регионах Казахстана
2 Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти
3 Ограничения с 23 июля введут в столице в связи с переходом в «желтую» зону
4 Борьба за сахар продолжается в Караганде
5 Пожар тушат на ТЭЦ-3 в Павлодаре

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив