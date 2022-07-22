22 Июля 2022 16:17

Избившего журналистку мужчину задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в избиении журналиста информационного портала «Дорожный Контроль» Олеси Вертинской задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

«19 июля около 09.30 часов в микрорайоне Жумыскер на улице Муталиева корреспонденту информационного портала «Дорожный контроль» Олесе Вертинской были нанесены телесные повреждения. Подозреваемый, 1999 года рождения, был установлен и задержан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 107 Уголовного кодекса РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.