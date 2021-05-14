01:18, 14 Май 2021 | GMT +6
Избившего свою мать мужчину арестовали в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау арестован мужчина, избивший свою мать, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На пульт оператора «102» поступило сообщение от пожилой женщины о том, что ее сын в состоянии опьянения устроил дебош, разбил окно и избил ее. После звонка матери в полицию мужчина не остановился, продолжая скандалить, оскорбляя мать.
После приезда участкового инспектора полиции был заполнен административный протокол по статье 73 части 2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. По решению специализированного городского суда 46-летний мужчина арестован на 10 суток», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.