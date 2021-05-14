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    01:18, 14 Май 2021 | GMT +6

    Избившего свою мать мужчину арестовали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау арестован мужчина, избивший свою мать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На пульт оператора «102» поступило сообщение от пожилой женщины о том, что ее сын в состоянии опьянения устроил дебош, разбил окно и избил ее. После звонка матери в полицию мужчина не остановился, продолжая скандалить, оскорбляя мать.

    После приезда участкового инспектора полиции был заполнен административный протокол по статье 73 части 2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. По решению специализированного городского суда 46-летний мужчина арестован на 10 суток», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы
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