Избившего гражданина России казахстанского студента задержали в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Москве задержали казахстанского студента, избившего гражданина России. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши сотрудники консульства в Москве проверили эту информацию. Связавшись с полицией Москвы, узнали о задержании казахстанского студента, которого подозревают в избиении гражданина России. Он обучается в Московском государственном институте международных отношений. Сейчас ведется расследование. Другой информации мы пока что не можем предоставить», - ответил Айбек Смадияров на вопросы журналистов.