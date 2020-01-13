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Избившего гражданина России казахстанского студента задержали в Москве

13 Января 2020 19:50
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Избившего гражданина России казахстанского студента задержали в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Москве задержали казахстанского студента, избившего гражданина России. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наши сотрудники консульства в Москве проверили эту информацию. Связавшись с полицией Москвы, узнали о задержании казахстанского студента, которого подозревают в избиении гражданина России. Он обучается в Московском государственном институте международных отношений. Сейчас ведется расследование. Другой информации мы пока что не можем предоставить», - ответил Айбек Смадияров на вопросы журналистов.


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Ключевые слова: МИД РК, Россия,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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