Избивавшую детей в специнтернате санитарку осудили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Санитарку, избивавшую детей в специнтернате, осудили в Актобе по статье «Истязание», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно обвинению 30-летняя женщина периодически била воспитанников специнтерната, за которыми должна была следить. Преступление вскрылось весной, тогда прокурорская проверка выехала в интернат, где воспитывались дети с тяжелыми умственными нарушениями. По камерам видеонаблюдения установили, что сотрудники центра социального обслуживания наносили побои своим воспитанникам. В итоге было заведено уголовное дело.

В суде санитарка признала свою вину. Прокуроры хотели лишить ее свободы на длительный срок, но суд оказался гуманнее. Санитарку приговорили к четырем годам ограничения свободы.