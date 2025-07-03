Избыточные требования тепловиков признаны незаконными в Шымкенте

В Шымкенте ГКП «Қуатжылуорталық-3» при заключении договоров на потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения навязывало потребителям избыточные требования по вводу и предоставлению показаний приборов коммерческого учета, которые не предусмотрены типовым договором.

По акту прокуратуры договоры приведены в соответствие с законодательством, таким образом права предпринимателей были восстановлены.

— В результате внесения изменений в типовой договор защищены права 1 327 субъектов предпринимательства, в том числе одного инвестора, ограниченные монопольным субъектом при потреблении тепловой энергии, — сообщили в городской прокуратуре.

Ранее в Шымкенте производители одновременно повысили цены на муку первого сорта, а филиал газораспределительной компании незаконно начислял доплаты и штрафы абонентам.