Избыточные требования тепловиков признаны незаконными в Шымкенте
Более 1 300 предпринимателей избавились от избыточных требований монополиста, договоры с «Қуатжылуорталық-3» приведены в соответствие с действующим законодательством, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Шымкенте ГКП «Қуатжылуорталық-3» при заключении договоров на потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения навязывало потребителям избыточные требования по вводу и предоставлению показаний приборов коммерческого учета, которые не предусмотрены типовым договором.
По акту прокуратуры договоры приведены в соответствие с законодательством, таким образом права предпринимателей были восстановлены.
— В результате внесения изменений в типовой договор защищены права 1 327 субъектов предпринимательства, в том числе одного инвестора, ограниченные монопольным субъектом при потреблении тепловой энергии, — сообщили в городской прокуратуре.
Ранее в Шымкенте производители одновременно повысили цены на муку первого сорта, а филиал газораспределительной компании незаконно начислял доплаты и штрафы абонентам.