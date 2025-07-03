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    00:21, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Избыточные требования тепловиков признаны незаконными в Шымкенте

    Более 1 300 предпринимателей избавились от избыточных требований монополиста, договоры с  «Қуатжылуорталық-3» приведены в соответствие с действующим законодательством, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тепловые сети
    Фото: акимат Шымкента

    В Шымкенте ГКП «Қуатжылуорталық-3» при заключении договоров на потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения навязывало потребителям избыточные требования по вводу и предоставлению показаний приборов коммерческого учета, которые не предусмотрены типовым договором.

    По акту прокуратуры договоры приведены в соответствие с законодательством, таким образом права предпринимателей были восстановлены.

    — В результате внесения изменений в типовой договор защищены права 1 327 субъектов предпринимательства, в том числе одного инвестора, ограниченные монопольным субъектом при потреблении тепловой энергии, — сообщили в городской прокуратуре.

    Ранее в Шымкенте производители одновременно повысили цены на муку первого сорта, а филиал газораспределительной компании незаконно начислял доплаты и штрафы абонентам.

    Теги:
    Тепловые сети Шымкент Прокуратура
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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