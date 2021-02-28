Избитая матерью трехлетняя девочка скончалась в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в детской областной больнице, скончалась не приходя в сознание трехлетняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Без сознания ребенок провел больше одного месяца. Малышка попала в реанимацию 17 января с тяжелыми травмами. В жестоком избиении ребенка подозревают ее родную мать.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего». Санкция ее подразумевает от шести до десяти лет лишения свободы. В случае смерти потерпевшего – от восьми до двенадцати лет.



