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    20:01, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Избитая матерью трехлетняя девочка скончалась в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в детской областной больнице, скончалась не приходя в сознание трехлетняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Без сознания ребенок провел больше одного месяца. Малышка попала в реанимацию 17 января с тяжелыми травмами. В жестоком избиении ребенка подозревают ее родную мать.

    Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего». Санкция ее подразумевает от шести до десяти лет лишения свободы. В случае смерти потерпевшего – от восьми до двенадцати лет.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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