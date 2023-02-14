Избирателям нужно обращать внимание на предвыборные программы - политолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский политолог Эдуард Полетаев сообщил, что предстоящие внеочередные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты привлекли большое внимание не только кандидатов, но и избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы будут проходить по смешанной избирательной системе. Видим высокий интерес со стороны кандидатов в депутаты по одномандатным округам, также по партийным спискам ожидается большая конкуренция, как в Мажилис, так и в маслихаты. В целом важно то, что выборы привлекли большое внимание не только самих кандидатов, но и избирателей. Избиратели должны в первую очередь осознанно голосовать. То есть не только формально прийти и отдать свой гражданский долг, а посмотреть и выбрать наиболее достойных кандидатов», - заявил эксперт.

Он добавил, что в политику Нового Казахстана приходят новые люди.

«К примеру, партийный список «AMANAT» обновился на 75 %, очень много новых лиц в тех партиях, которые давно на политической арене. В НПК также значительно обновился партийный список. Появились еще новые партии. Сейчас самое главное, чтобы люди обращали внимание не только на лица, но и на предвыборные партийные программы, на программы кандидатов по одномандатным округам. Это голосование не просто за человека, которого я знаю или о котором я слышал. Нужно еще посмотреть, что они могут предложить, но пока мы этого не видим. Но в ближайшее время станет известно. То есть содержательная часть очень важна. Нужно голосовать за человека, у которого есть реальная программа, которую можно реализовать, и за того, кто не будет давать пустые обещания», - сказал политолог.

Политолог считает, что участие в выборах новых партий и самовыдвиженцев усиливает конкуренцию.

«Конкуренция очень сильная… У нас была смешанная система, но в последний раз она действовала на выборах в Мажилис в 2004 году. Сейчас система адаптируется под требования… Я думаю, что те партии, которые были представлены в Парламент, у них такие же шансы попасть вновь. Тем более процентный порог прохождения политических партий на выборах снизился с 7 до 5 %. Но политическая конкуренция нужна не только для того, чтобы появились в политике новые люди, но и появились новые идеи. Хотелось бы, чтобы новых идей было гораздо больше», - добавил Эдуард Полетаев.

Ранее Эдуард Полетаев заявил, что новый формат грядущих внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней – показатель демократизации политической системы.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане пройдут 19 марта.

Фото: gov.kz



