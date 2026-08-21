Избирательные участки созданы в диппредставительствах Казахстана в Турции

В Посольстве Казахстана в Анкаре и в Генеральных Консульствах в Стамбуле, Анталье и Измире в преддверии выборов в Курултай созданы избирательные участки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Граждане Казахстана в Турции в день выборов смогут воспользоваться своим избирательным правом, проголосовав на избирательном участке № 450 при Посольстве РК в Анкаре и в Генконсульствах в городах Стамбул на участке № 419, Анталья на участке № 460 и Измир на участке № 512 с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Как отмечают в диппредставительстве, на сегодняшний день в список избирателей на всех четырех участках включены около 1 900 казахстанцев консульского округа Анкары, Стамбула, Антальи и Измира, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Турции.

Фото: Акжигит Чукубаев/Kazinform

Для голосования в день выборов необходимо иметь при себе действующий паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Адреса избирательных участков в Турции: № 450 — г. Анкара, ул. Кылыч Али, 6, № 419 — г. Стамбул, пр. Йешильюрт, № 7/9, № 460 — г. Анталья, ул. 2074, № 16 и № 512 — г. Измир, бульвар Манас, 47.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в посольство РК в ТР по телефону +90 312 491 91 00.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан www.election.gov.kz.

Фото: Акжигит Чукубаев/Kazinform

Ранее сообщалось, что голосование на выборах в Курултай будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве.