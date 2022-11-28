Избирательный взнос для кандидатов в депутаты Сената составит 900 тысяч тенге

28 Ноября 2022, 13:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК избирательные комиссии Казахстана будут проверять наличие ряда документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента РК осуществляется областными, городов республиканского значения и столицы избирательными комиссиями при наличии следующих документов:

- Решение маслихатов о выдвижении кандидата в депутаты, если кандидат выдвигается маслихатом;

- Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты, если он выдвигается от маслихата, либо заявление гражданина о намерении баллотироваться кандидатом в депутаты в случае его самовыдвижения;

- Биографические данные кандидата;

- Протокол территориальной избирательной комиссии о результатах проверки подписей выборщиков в поддержку кандидата;

- Справки органов государственных доходов о сдаче кандидатом и его/её супругом/супругой декларации о доходах и имущества, а также документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса.

«На сегодняшний день избирательный взнос составляет 900 тысяч тенге, что соответственно определено конституционным законом как 15 минимальных заработных плат, которая на сегодня составляет 60 тыс. тенге», - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров во время заседания.

Ранее сообщалось, что выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК начнется с завтрашнего дня, 29 ноября, и закончится в 18.00 местного времени 14 декабря. Депутатом Сената Парламента могут стать граждане РК, проживающие в стране последние 10 лет. Среди требований также возраст более 30 лет, высшее образование, стаж работы не менее пяти лет и постоянное проживание на территории соответствующего региона не менее трех лет.