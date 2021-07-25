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Избирательный бюллетень уже получили 9% акмолинских избирателей

25 Июля 2021 10:58
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Избирательный бюллетень уже получили 9% акмолинских избирателей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На 10.00 утра в Акмолинской области избирательный бюллетень получили 9% от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил председатель акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 10.00 часов 25 июля избирательный бюллетень получили 9% от общего количества избирателей, включенных в списки. Количество избирателей по области – 100111 человек, количество получивших бюллетени – 8826, в том числе город Кокшетау – 3%, Степногорск – 6%, Аккольский район – 13, Аршалынский район – 5%, Астраханский район – 22%, , Атбасарский район – 13%, Биржан сал - 19%, Буландынский район – 8%, , Бурабайский район – 7%, Егендыкольский район – 24%, Ерейментауский район – 7%, Есильский – 11%, Жаксынский – 7%, Жаркаинский район – 9%, Зерендинский район – 9%, Коргалжынский – 8%, Сандыктауский район – 12%, Целиноградский – 4%, Шортандинский – 10%», - отметил спикер.

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина рассказала обо всех принимаемых санитарных мерах на избирательных участках.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в период проведения выборов на всех избирательных участках проводится термометрия, осуществляется контроль за соблюдением социальной дистанции. Стопроцентно члены избирательной комиссии получили первый компонент вакцины, 71% имеют паспорт вакцинации, остальные члены избирательной комиссии допущены при наличии отрицательного ПЦР-теста», - отметила А. Мусина.

Заместитель руководителя департамента полиции Акмолинской области Ризахмет Жанбеков добавил, что в настоящее время полицейские находятся на всех избирательных участках в отдельных помещениях.

«Со вчерашнего дня они занимались охраной помещений, где хранили бюллетени для голосования, сегодня приступили к охране общественного порядка. В сам зал для голосования люди заходят только по приглашению председателя избирательной комиссии. Никаких чрезвычайных происшествий не допущено», - резюмировал спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе функционирует 218 избирательных участков.


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#Акмолинская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Оксана Матасова

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