Избирательный бюллетень уже получили 9% акмолинских избирателей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На 10.00 утра в Акмолинской области избирательный бюллетень получили 9% от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил председатель акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 10.00 часов 25 июля избирательный бюллетень получили 9% от общего количества избирателей, включенных в списки. Количество избирателей по области – 100111 человек, количество получивших бюллетени – 8826, в том числе город Кокшетау – 3%, Степногорск – 6%, Аккольский район – 13, Аршалынский район – 5%, Астраханский район – 22%, , Атбасарский район – 13%, Биржан сал - 19%, Буландынский район – 8%, , Бурабайский район – 7%, Егендыкольский район – 24%, Ерейментауский район – 7%, Есильский – 11%, Жаксынский – 7%, Жаркаинский район – 9%, Зерендинский район – 9%, Коргалжынский – 8%, Сандыктауский район – 12%, Целиноградский – 4%, Шортандинский – 10%», - отметил спикер.