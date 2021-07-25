Избирательный бюллетень уже получили 9% акмолинских избирателей
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На 10.00 утра в Акмолинской области избирательный бюллетень получили 9% от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил председатель акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 10.00 часов 25 июля избирательный бюллетень получили 9% от общего количества избирателей, включенных в списки. Количество избирателей по области – 100111 человек, количество получивших бюллетени – 8826, в том числе город Кокшетау – 3%, Степногорск – 6%, Аккольский район – 13, Аршалынский район – 5%, Астраханский район – 22%, , Атбасарский район – 13%, Биржан сал - 19%, Буландынский район – 8%, , Бурабайский район – 7%, Егендыкольский район – 24%, Ерейментауский район – 7%, Есильский – 11%, Жаксынский – 7%, Жаркаинский район – 9%, Зерендинский район – 9%, Коргалжынский – 8%, Сандыктауский район – 12%, Целиноградский – 4%, Шортандинский – 10%», - отметил спикер.
Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина рассказала обо всех принимаемых санитарных мерах на избирательных участках.
«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в период проведения выборов на всех избирательных участках проводится термометрия, осуществляется контроль за соблюдением социальной дистанции. Стопроцентно члены избирательной комиссии получили первый компонент вакцины, 71% имеют паспорт вакцинации, остальные члены избирательной комиссии допущены при наличии отрицательного ПЦР-теста», - отметила А. Мусина.
Заместитель руководителя департамента полиции Акмолинской области Ризахмет Жанбеков добавил, что в настоящее время полицейские находятся на всех избирательных участках в отдельных помещениях.
«Со вчерашнего дня они занимались охраной помещений, где хранили бюллетени для голосования, сегодня приступили к охране общественного порядка. В сам зал для голосования люди заходят только по приглашению председателя избирательной комиссии. Никаких чрезвычайных происшествий не допущено», - резюмировал спикер.
Напомним, ранее сообщалось, что в регионе функционирует 218 избирательных участков.
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