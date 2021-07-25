Избирательные участки завершили свою работу в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на выборах акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным территориальных избирательных комиссий, в 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве страны.

Ранее были представлены сведения о ходе выборов сельских акимов по регионам по состоянию на 18:00.

Отметим, что количество избирательных округов в Акмолинской области - 95, Актюбинской области – 35, Алматинской области – 71, Атырауской области – 18, Восточно-Казахстанской области – 77, Жамбылской области – 38, Западно-Казахстанской области – 31, Карагандинской области – 75, Костанайской области – 65, Кызылординской области – 40, Мангистауской области – 10, Павлодарской области – 44, Северо-Казахстанской области - 71, Туркестанской области - 60.

Также согласно данным территориальных избирательных комиссий, в 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата, из них на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297.

Из них 1419 - путем самовыдвижения, 878 от шести зарегистрированных в МЮ РК политических партий. По гендерному составу: мужчины -1839, женщины - 458. Голосование будет проходить в 14 областях на 1847 избирательных участках.

Напомним, что предвыборная агитация началась после 18:00 часов местного времени 14 июля 2021 года и завершилась в 00:00 часов по местному времени 24 июля 2021 года.



