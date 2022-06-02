2 Июня 2022 16:06

Избирательные участки в Алматы доступны в 2ГИС и Yandex Maps

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Избирательные участки в Алматы стали доступны в сервисах 2ГИС и Yandex Maps. Проект реализован акиматом Алматы совместно с сервисами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Для удобства жителей города в картах приложений появилась возможность определения локации собственного участка. Ключевые слова для поиска: «Референдум учаскесі», «Избирательные участки», «Участок референдума», «Referendum precinct».

В картах 2ГИС есть дополнительная возможность определения собственного участка по привязке к адресу прописки. Для этого достаточно открыть карточку своего дома и перейти в раздел «Службы».

Для жителей Алматы также запущен единый Call-центр по телефону: +7(727) 338 45 45, где можно проверить себя в списке граждан, имеющих право участвовать в референдуме, а также уточнить номер и адрес участка. Данную информацию также можно получить на сайте open-almaty.kz и через Telegram-бот @ReferendumAlmaty2022Bot. Для этого необходимо ввести номер ИИН.

Республиканский референдум состоится 5 июня 2022 года. На референдум вынесен вопрос «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года».