Избирательные участки начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

20 Ноября 2022, 10:55

20 Ноября 2022, 10:55

Избирательные участки начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани открыли свои двери для голосующих. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

Фото: t.me/pressmfakz