Избирательные участки начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и Казани
20 Ноября 2022, 10:55
20 Ноября 2022, 10:55
Избирательные участки начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и Казани
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани открыли свои двери для голосующих. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Ранее начали работу избирательные участки в Токио и Сеуле, в Пекине, Шанхае и Гонконге, Омске, Бишкеке, Дели, в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе, в Абу-Даби, Дубай, Маскате, в Ереване, Баку, Астрахани, Тбилиси.
Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.
Фото: t.me/pressmfakz
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