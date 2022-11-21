Избирательные комиссии РК справились с возложенной задачей - глава ЦИК Кыргызстана

21 Ноября 2022, 17:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова заявила, что система избирательных комиссий Казахстана достойно справилась с возложенной задачей во время проведения выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку Кыргызстан является соседней страной, мы с интересом и добрыми пожеланиями успешного проведения кампании прибыли в Казахстан. Наши наблюдатели работали в Алматы, Шымкенте, Туркестанской области. По общему мнению коллег мы обсуждали итоги мониторинга выборов на всех этапах. Система избирательных комиссий РК достойно справилась с возложенной задачей на высоком организационном уровне», - сказала Нуржан Шайлдабекова в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии.

Она считает, что самой главной задачей и ответственностью всех государственных органов и избирательных комиссий во время выборов является обеспечение полноценной реализации избирательных прав граждан – избирателей, так и кандидатов, а также обеспечить условия для свободного и осознанного волеизъявления граждан.

«Я думаю, что эти условия были созданы на всех этапах подготовки выборов. Были приняты все необходимые меры для инклюзивности выборов на ранних этапах касательно списков избирателей, доступности голосования для лиц с ограниченными возможностями. Важным компонентом свободных выборов является полное получение информации о кандидатах, порядке участия в голосовании. Здесь мы видим активизацию информационного компонента выборов. Это, несомненно, развивает принципы свободы выборов», - заявила глава ЦИК Кыргызстана.

Ранее миссия СНГ по наблюдению за выборами в Казахстане оценила проведение выборов в Казахстане.

Центральная избирательная комиссия сегодня огласила предварительные итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан.

По последним данным, получили избирательные бюллетени свыше 8 млн человек или 69,44 %. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % избирателей.

20 ноября в 21:00 президентские выборы завершились на территории Казахстана.