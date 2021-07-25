Избирательные бюллетени на выборах акимов получили 87,08 % жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В день голосования по выборам акимов города районного значения и сельских округов областной избирательной комиссией в течение дня представлялась информация об открытии избирательных участков и начале голосования, а также каждые два часа облизбирком представлял данные территориальных избирательных комиссий по явке избирателей. Об этом передает МИА «Казинформ».

Голосование на всех 174 избирательных участках области завершилось в 20:00 часов времени города Нур-Султан.

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области, по состоянию на 20:00 часов избирательные бюллетени получили 87,08 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе: в Айыртауском районе 3844 избирателя, или 87,13 %, в Акжарском районе - 789 избирателей, или 83,76 %, в Аккайынском районе - 8142 избирателя, или 89,77 %, в Есильском районе - 7974 избирателя, или 83,62 %, в Жамбылском районе - 4539 избирателей, или 87,59 %

в районе М. Жумабаева - 3114 избирателя, или 91,43 %, в Кызылжарском районе - 6532 избирателя, или 84,37 % в Мамлютском районе - 6397 избирателей, или 90,97 %, в районе им. Г. Мусрепова - 2085 избирателей, или 84,69 %, в Тайыншинском районе - 3120 избирателей, или 83 %, в Тимирязевском районе - 1571 избиратель, или 87,72 % в Уалихановском районе - 878 избирателей, или 95,33 %, в районе Шал акына - 3675 избирателей, или 87,17 %.

Наибольшая явка избирателей отмечается в Узынкольском сельском округе района Магжана Жумабаева, Тендыкском сельском округе Тайыншинского района и Каратерекском сельском округе Уалихановского района, которая составила 100 %.

Наименьшая явка наблюдалась в Зеленогайском сельском округе Тайыншинского района, она составила 67,87 %.

В течение дня голосования обращений и жалоб в территориальные избирательные комиссии не поступало.

Участковыми избирательными комиссиями проводится подсчет голосов избирателей.