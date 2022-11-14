Избирательного участка для голосования на выборах Президента РК в Украине не будет

14 Ноября 2022, 16:49

14 Ноября 2022, 16:49

Избирательного участка для голосования на выборах Президента РК в Украине не будет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Избирательного участка для голосования казахстанцев на внеочередных выборах Президента РК в Украине в этом году не будет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ситуацией в Украине, избирательный участок мы в этот раз не открывали. Поэтому, если казахстанцы желают, могут поехать в соседние страны – Молдову либо Польшу, проголосовать там. Но для этого им нужно заранее сообщить в посольства, что они едут, чтобы для них подготовили необходимое количество бюллетеней», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что более 12 тыс. казахстанцев будут иметь возможность проголосовать на 68 избирательных участках в 53 странах мира. Для участия в голосовании граждане РК, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок.

Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.