Избирательная кампания сельских акимов станет знаковым событием - Ерлан Карин
По его словам, на сегодня сельские акимы составляют более 90% акиматовского корпуса.
«Почти 40% населения страны - сельчане. Поэтому избирательная кампания сельских акимов станет знаковым событием, это говорит о том, что на самом деле установлены новые принципы взаимоотношений граждан и государства, власти и общества. Наша цель - задаться вопросом, как эти реформы будут реализованы на практике? Какие еще инициативы мы можем реализовать в будущем? Обмен мнениями по этому поводу всегда важен. На сегодняшней встрече мы заслушали аналитический доклад, подготовленный нашим коллегой Андреем Чеботаревым. В этом докладе проанализированы и систематизированы все политические инициативы, озвученные за последние два года. Кроме того, со стороны Президента были подняты некоторые важные вопросы, касающиеся прав человека. В результате таких встреч появляются возможность не только проанализировать, но и проработать другие реформы, которые будут проведены в будущем», - сказал Ерлан Карин.
Напомним, сегодня в Алматы состоялось экспертное обсуждение реализации Президентских пакетов политических реформ. В мероприятии приняли участие известные казахстанские эксперты, политологи, депутаты Мажилиса Парламента РК и члены Национального совета общественного доверия.