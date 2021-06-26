Избирательная кампания сельских акимов станет знаковым событием - Ерлан Карин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прямые выборы сельских акимов станут знаковым событием для всей страны. Такое мнение высказал на экспертном обсуждении реализации Президентских пакетов политических реформ помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на сегодня сельские акимы составляют более 90% акиматовского корпуса.

«Почти 40% населения страны - сельчане. Поэтому избирательная кампания сельских акимов станет знаковым событием, это говорит о том, что на самом деле установлены новые принципы взаимоотношений граждан и государства, власти и общества. Наша цель - задаться вопросом, как эти реформы будут реализованы на практике? Какие еще инициативы мы можем реализовать в будущем? Обмен мнениями по этому поводу всегда важен. На сегодняшней встрече мы заслушали аналитический доклад, подготовленный нашим коллегой Андреем Чеботаревым. В этом докладе проанализированы и систематизированы все политические инициативы, озвученные за последние два года. Кроме того, со стороны Президента были подняты некоторые важные вопросы, касающиеся прав человека. В результате таких встреч появляются возможность не только проанализировать, но и проработать другие реформы, которые будут проведены в будущем», - сказал Ерлан Карин.

Напомним, сегодня в Алматы состоялось экспертное обсуждение реализации Президентских пакетов политических реформ. В мероприятии приняли участие известные казахстанские эксперты, политологи, депутаты Мажилиса Парламента РК и члены Национального совета общественного доверия.