Избирательная кампания прошла в строгом соответствии с демократическими нормами – эксперт КИСИ

21 Ноября 2022, 16:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несмотря на то, что выборы были досрочные, они были предсказуемы, ожидаемы. Такое мнение высказала заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина на заседании национальной экспертной площадки «КИСИ GPS», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несомненно, прошедшие выборы стали ключевым шагом на пути полной перезагрузки политической системы Казахстана. Предварительные результаты выборов и данные экзит-пулл уже позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что выборы были досрочные, они были предсказуемы, ожидаемы. Во многом благодаря их закономерности и логичности, избирательная кампания прошла в строгом соответствии с демократическими нормами», – сказала А. Жолдыбалина.

Спикер отметила, что новый президентский мандат значительно сокращен в полномочиях после референдума. Кроме того, это будет последний срок Касым-Жомарта Токаева. На эти шаги по проведению досрочных выборов и однократности президентского срока Глава государства пошел осознанно, с целью недопущения монополизации власти сегодня и в будущем.

А.Жолдыбалина подчеркнула, что граждане в очередной раз выразили доверие Главе государства. По данным Exit-poll от 82% до 85% избирателей, пришедших на выборы, отдали свои голоса за действующего Президента.

По словам А.Жолдыбалиной, итоги выборов означают, что реформы продолжатся, озвученные К.Токаевым инициативы будут реализованы. В следующие семь лет можно ожидать дальнейших мер по децентрализации власти, демонополизации экономики, а также укреплению политических институтов, особенно на местном уровне.

Замдиректора КИСИ также обратила внимание на высокую активность наблюдателей за ходом выборов. Наблюдатели работали на высоком профессиональном уровне. Центральная избирательная комиссия аккредитовала 641 международного наблюдателя и 10 организаций, из 35 стран.

А.Жолдыбалина напомнила, что каждое действие Главы государства находится под пристальным вниманием общественности. Итоги выборов показали, что в обществе есть четкий запрос на справедливость, конкурентность и достижение осязаемых результатов.