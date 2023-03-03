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Избирательная гонка проходит в духе здоровой конкуренции – эксперт о выборах депутатов

3 Марта 2023, 16:11
Избирательная гонка проходит в духе здоровой конкуренции – эксперт о выборах депутатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Текущая избирательная гонка перед выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней проходят в духе здоровой конкуренции и политического соперничества. Таким мнением поделилась и.о. руководителя отдела изучения электоральных процессов Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она напомнила, что в настоящее время идет вторая неделя предвыборной кампании кандидатов. По словам эксперта, кампания показывает, что практически большинство кандидатов заняли проактивную позицию по продвижению своих программ.

«Большой упор сделан на интернет-ресурсы, в том числе социальные медиа. Это дает большие преимущества кандидатам для раскручивания своей кампании. Социальные медиа позволяют эффективнее и быстрее мобилизовать сторонников и донести основные тезисы своих программ. Например, кандидаты выходят с обращениями к своим избирателям посредством прямого эфира и распространяют свои программы на популярных страницах медиа. Однако на уровне выборов депутатов маслихатов наиболее результативными все же станут те кандидаты, кто избрал технологию подомового обхода с раздачей агитационных материалов», - считает спикер.

Она подчеркнула, что на данном этапе электорату более понятна и близка партийная конкуренция. Это говорит о необходимости кандидатам-одномандатникам активно работать с избирателями своего округа.

Одной из важных частей выборной кампании Жанар Санхаева отметила дебаты кандидатов, которые позволяют избирателям сравнить позиции кандидатов по ключевым вопросам. Поэтому дебаты разного формата необходимы на протяжении всей кампании.

Прошедшие дебаты между представителями семи политических партий в прямом эфире национального канала Qazaqstan показали достаточно хороший уровень подготовленности партий.

«По итогам дебатов можно отметить, что текущая избирательная гонка проходит в духе здоровой конкуренции и политического соперничества за электорат. Каждая партия заинтересована в своей победе», - заключила Жанар Санхаева.

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