Избиратель может проголосовать только там, где он зарегистрирован – ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Желающим проголосовать в другом избирательном округе открепительное удостоверение не выдается. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашим избирательным комиссиям мы детально объяснили порядок выдачи открепительных удостоверений и обмена их в день голосования. Вместе с тем, в социальных сетях, ряд кандидатов призывают своих сторонников: берите открепительные удостоверения в том месте, где вы включены в список избирателей, и приезжайте, голосуйте за меня по открепительному в другом округе. В целом хотелось бы сказать, что это невозможно. Статья 41, пункт 6 говорит, что желающим проголосовать в другом избирательном округе открепительное удостоверение не выдается», - сказал Константин Петров на заседании ЦИК.

То есть проголосовать можно только в том округе, где ты зарегистрирован и включен в список избирателей.

«Даже если условно возьмешь по любому региону: ты можешь проголосовать в рамках того округа, на который действует открепительное удостоверение. В другой регион поехать и проголосовать не получится», - добавил замглавы ЦИК.