Избили и забрали полмиллиона тенге: подозреваемых задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Двух подозреваемых в избиении и ограблении мужчины задержали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«17 января около 21:30 неизвестные лица остановили 28-летнего горожанина на одной из улиц и потребовали от него денег.​ После этого злоумышленники избили потерпевшего и насильно отобрали у него 500 000 тенге.

Сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были задержаны двое подозреваемых, 1999 г. р. и 2000 г. р»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Пофакту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса РК «Вымогательство».

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.