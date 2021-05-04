Избил врача травмпункта: задержан 26-летний житель Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области полицейскими задержан 26-летний мужчина, избивший врача, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«Полицейскими задержан подозреваемый 1995 года рождения. Является жителем Аулиекольского района»,- коротко сообщили в в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 3 мая в 23.50 в городскую больницу в травмпункт поступил 26-летний житель Костаная. Мужчину доставили с резанной раной предплечья. При осмотре он вел себя агрессивно, в результате нанес телесные повреждения врачу. До прибытия полицейских пациент успел скрыться. В настоящее время полицейскими проводится досудебное расследование по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».







