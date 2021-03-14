Избил сожительницу и запер в погребе: скрывавшегося акмолинца задержал участковый

БУЛАНДЫ. КАЗИНФОРМ – Сожитель нанес телесные повреждения своей гражданской жене на почве ревности, после чего запер ее в погребе и скрылся. Установить его местонахождение смог участковый инспектор полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Жительница одного из сел Буландынского района обратилась к участковому инспектору полиции, сообщив, что ее 41-летняя дочь в течение длительного времени не отвечает на телефонные звонки. Было установлено, что все это время женщина находилась у гражданского мужа.

«В этот день между гражданскими супругами произошел конфликт на почве ревности, в результате которого 39-летний сожитель в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине телесные повреждения. В этот же день мужчина поместил пострадавшую в погреб своего дома. Свидетелем случившегося стал сосед подозреваемого, который случайно зашел к мужчине в гости. Сразу после произошедшего злоумышленник скрылся. Установил его местонахождение участковый инспектор в ходе личного сыска», - рассказали в ведомстве.

Как следует из заключения судебно-медицинской экспертизы, пострадавшая получила перелом руки и ребра, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. В настоящее время возбуждены два уголовных дела в отношении мужчины по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и по части 1 статьи 126 УК РК «Незаконное лишение свободы».