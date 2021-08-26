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Избил и задушил пожилую соседку мужчина в Алматинской области

26 Августа 2021 18:26
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Избил и задушил пожилую соседку мужчина в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Конфликт собутыльников закончился жестоким убийством в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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19 августа в дежурную часть Карасайской районной полиции поступило сообщение о том, что в беседке одного из садоводческих обществ обнаружено тело женщины со следами побоев. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, подтвердила информацию. Потерпевшей оказалась 62-летняя местная жительница, которая была избита и задушена.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, полицейские установили 42-летнего соседа потерпевшей, оказавшегося причастным к ее убийству. Мужчина, допрашиваемый в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, путался в собственных показаниях, чем вызвал недоверие следователя СО Карасайского РУП Диаса Айтмуханова.

Следователь, грамотно построив допрос, изобличил его добытыми доказательствами и получил признательные показания. Подозреваемый рассказал, что убийство произошло во время ссоры после распития алкоголя. Воспользовавшись физическим превосходством, он зверски избил пожилую соседку, а затем задушил. Через день, вернувшись на место преступления, увидел, что тело женщины все еще на месте, после чего позвонил в полицию и сообщил о якобы случайной находке во время выгула собаки.

В настоящее время подозреваемому лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводится по ст. 99 ч.1 УК РК «Убийство». Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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