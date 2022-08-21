Избиение женщины в Талдыкоргане: полиция ищет потерпевшую и очевидцев

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В соцсети распространилось видео, на котором мужчина избивает женщину на улице. Полиция прокомментировало видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

«Видео принято во внимание. Выяснилось, что указанное происшествие имело место вечером 20 августа в Талдыкоргане на улице Кабанбай батыра близ улицы Акын Сара.

Сообщение и заявление в городскую полицию не поступали. Несмотря на это, по факту организованы необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта», - отметили в МВД.

Полиция просит потерпевшую женщину и свидетелей происшествия откликнуться и связаться по номеру: 8-702-807-94-27 либо 102.





Фото из открытых источников