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    14:20, 21 Август 2022 | GMT +6

    Избиение женщины в Талдыкоргане: полиция ищет потерпевшую и очевидцев

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В соцсети распространилось видео, на котором мужчина избивает женщину на улице. Полиция прокомментировало видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

    «Видео принято во внимание. Выяснилось, что указанное происшествие имело место вечером 20 августа в Талдыкоргане на улице Кабанбай батыра близ улицы Акын Сара.

    Сообщение и заявление в городскую полицию не поступали. Несмотря на это, по факту организованы необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта», - отметили в МВД.

    Полиция просит потерпевшую женщину и свидетелей происшествия откликнуться и связаться по номеру: 8-702-807-94-27 либо 102.



    Фото из открытых источников

    Теги:
    Жетысуская область МВД РК Правоохранительные органы
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