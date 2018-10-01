Избиение водителя скорой помощи в Алматы: начался суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районном суде по уголовным делам Алматы началось рассмотрение дела в отношении гражданина Турции Али Демира, избившего водителя скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Адвокат подсудимого Али Демира зачитал заявление избитого водителя Николая Кучмы, в котором сказано, что он примирился с подсудимым, ему возмещен моральный и материальный вред. Пострадавший также попросил освободить подсудимого от уголовной ответственности и прекратить уголовное дело за примирением сторон. При этом сам пострадавший попросил суд рассмотреть дело без его участия.

Для принятия решения суд удалился в совещательную комнату.

Напомним, 18 сентября текущего года в центре Алматы водитель скорой помощи был избит еще одним участником автодвижения. Пострадавшим оказался 60-летний Николай Кучма, который после полученных травм оказался в больнице с сотрясением мозга и травмами лица.

Напавший оказался гражданином Турции, которого полиция задержала в тот же вечер. После выяснения обстоятельств его отпустили под залог. Задержанный в своих показаниях заявил, что водитель скорой первым напал на него.



По данному факту высказался министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, который отметил, что население должно не только уважать работников скорой помощи, но и помогать им.



Вскоре обвиняемый принес свои извинения гражданам Казахстана и Николаю Кучме, но пострадавший тогда отказался принимать их. Однако позже потерпевший принял извинения.