Избиение школьника в Алматинской области прокомментировали в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Инцидент с избиением школьника в Алматинской области прокомментировали в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, конфликт между учениками произошел 6 декабря в сельском округе Рахат Енбекшиказахского района.

«В ходе проверки установлено, что инцидент произошел после занятий, около 13:30, между двумя учениками 10 и 11 классов школы №1. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (хулиганство)», - прокомментировали в полиции.

В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела. Ход расследования руководством ДП взят на контроль. Кроме того, материалы по данному факту будут направлены на комиссию по защите прав несовершеннолетних», - пояснили в ведомстве.