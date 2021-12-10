Избиение школьника в Алматинской области прокомментировали в полиции
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Инцидент с избиением школьника в Алматинской области прокомментировали в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, конфликт между учениками произошел 6 декабря в сельском округе Рахат Енбекшиказахского района.
«В ходе проверки установлено, что инцидент произошел после занятий, около 13:30, между двумя учениками 10 и 11 классов школы №1. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (хулиганство)», - прокомментировали в полиции.
В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы.
«Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела. Ход расследования руководством ДП взят на контроль. Кроме того, материалы по данному факту будут направлены на комиссию по защите прав несовершеннолетних», - пояснили в ведомстве.
- Автомобиль сгорел в центре Алматы
- Избиение школьника в Алматинской области: директора отстранили от работы
- В Актобе задержан водитель, разъезжавший по встречной полосе на центральном проспекте
- Автобус сгорел на трассе в Актау
- Актюбинец пытался продать БТР, который хранил более 20 лет
- 10 тысяч жителей Алматинской области привились вакциной Pfizer
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана