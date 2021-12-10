+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Избиение школьника в Алматинской области прокомментировали в полиции

10 Декабря 2021 14:52
Поделиться:
Избиение школьника в Алматинской области прокомментировали в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Инцидент с избиением школьника в Алматинской области прокомментировали в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Из-за мороза школьники 0-9 классов первой смены будут учиться дома в Нур-Султане
Мужчина избил семилетнего ребенка в Усть-Каменогорске Более 9 тысяч женщин и детей получили вакцину Pfizer в столице Зачем подросткам нужно вакцинироваться от коронавируса, объяснила санврач Нур-Султана

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, конфликт между учениками произошел 6 декабря в сельском округе Рахат Енбекшиказахского района.

«В ходе проверки установлено, что инцидент произошел после занятий, около 13:30, между двумя учениками 10 и 11 классов школы №1. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (хулиганство)», - прокомментировали в полиции.

В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела. Ход расследования руководством ДП взят на контроль. Кроме того, материалы по данному факту будут направлены на комиссию по защите прав несовершеннолетних», - пояснили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Из-за мороза школьники 0-9 классов первой смены будут учиться дома в Нур-Султане
Мужчина избил семилетнего ребенка в Усть-Каменогорске
Более 9 тысяч женщин и детей получили вакцину Pfizer в столице
Зачем подросткам нужно вакцинироваться от коронавируса, объяснила санврач Нур-Султана
Популярное
1 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
2 За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
3 Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
4 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
5 Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
6 Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Читайте также
Актюбинец пытался продать БТР, который хранил более 20 лет
10 тысяч жителей Алматинской области привились вакциной Pfizer
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив