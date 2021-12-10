Избиение школьника в Алматинской области: директора отстранили от работы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Директора школы отстранили от занимаемой должности после инцидента с избиением школьника в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении образования Алматинской области прокомментировали, что в данное время в средней школе №1 Рахатского сельского округа Енбекшиказахского района находится рабочая группа в составе сотрудников управления образования и ДКСО области. Также в школе ведут работу привлеченные психологи.

Как известно, пострадавший ученик 10 класса находится на лечении в районной больнице с диагнозом «легкое сотрясение мозга». Состояние удовлетворительное, находится под наблюдением врачей.

«По происшествию проведено экстренное совещание с участием первого заместителя акима района, управления прокуратуры, полиции и отдела образования, обсуждены вопросы правонарушений среди несовершеннолетних, даны поручения по устранению недостатков в воспитательной работе организаций образования района.

За допущенные недостатки в работе в отношении директора школы Б. Букаевой применено дисциплинарное взыскание «выговор» и до принятия решения отстранена от занимаемой должности. Заместитель директора по воспитательной работе Ж. Жанабай освобождена от занимаемой должности, второму заместителю директора по воспитательной работе М. Еділ применено дисциплинарное взыскание «выговор»», - рассказала заместитель руководителя управления образования Алматинской области Айжан Адамбекова.

С родителями и представителями прокуратуры, МПС, ДКСО и управления образования проводится собрание.

Напомним, ранее инцидент с избиением школьника прокомментировали в полиции. Расследование по данному вопросу проводится управлением полиции Енбекшиказахского района.