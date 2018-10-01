Избиение школьника в Актобе: уволен заместитель директора школы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Директору средней школы №2, в которой инспектор по делам несовершеннолетних избил учащегося, объявлен выговор, а заместителя директора уволили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Была проведена служебная проверка по инциденту в СШ №2, где приказом директора школы была уволена заместитель директора Любовь Лобанова. Приказом городского отдела образования директору школы Сание Данишевой был объявлен выговор», - говорит зам.руководителя отдела образования города Актобе Гульназ Мырзагалиева.

Напомним, 22 сентября школьный инспектор избил учащегося 10 класса за то, что ученик пришел в школу без формы.

Фотография ученика и сообщение о случившемся были опубликованы в соцсетях. Мать подростка рассказала свою версию.

В итоге служебной проверки в ДВД области инспектора по делам несовершеннолетних С.Ермагамбетова представили к увольнению из органов внутренних дел.