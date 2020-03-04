+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 8 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Избиение ребенка в Актобе: воспитатели санатория будут уволены

4 Марта 2020 16:34
Поделиться:
Избиение ребенка в Актобе: воспитатели санатория будут уволены

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Будут уволены два воспитателя - тот, кто избивал и второй, который попустительствовал. Об этом на своей страничке в соцсети рассказала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Светлана Есенаманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Воспитатель санатория в Актобе избила ребенка: начато расследование
Выставка роботов прошла в Семее Аким столицы встретился с детьми-сиротами 47 детей с ожогами ротовой полости поступили в карагандинские больницы в прошлом году

Как известно, видео, где ребенка полотенцем избивает воспитатель, появилось сегодня в соцсетях.

По факту было начато досудебное расследование.

По поручению акима области создана комиссия, которой предстоит выяснить обстоятельства произошедшего в областном детском костно-туберкулезном санатории «Чайка».

«Инцидент произошел в воскресенье 1 марта в игровой комнате. Детей привели два воспитателя после тихого часа, планировали просмотр мультфильмов и игры. Оба воспитателя: занимавшаяся рукоприкладством и не вмешавшаяся в процесс побоев ребенка будут уволены. Комиссией будут изучены лечебная и воспитательная работа, по итогам которой будут приняты меры в отношении администрации учреждения», - пишет Светлана Есенаманова.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив