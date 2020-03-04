Избиение ребенка в Актобе: воспитатели санатория будут уволены
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Будут уволены два воспитателя - тот, кто избивал и второй, который попустительствовал. Об этом на своей страничке в соцсети рассказала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Светлана Есенаманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как известно, видео, где ребенка полотенцем избивает воспитатель, появилось сегодня в соцсетях.
По факту было начато досудебное расследование.
По поручению акима области создана комиссия, которой предстоит выяснить обстоятельства произошедшего в областном детском костно-туберкулезном санатории «Чайка».
«Инцидент произошел в воскресенье 1 марта в игровой комнате. Детей привели два воспитателя после тихого часа, планировали просмотр мультфильмов и игры. Оба воспитателя: занимавшаяся рукоприкладством и не вмешавшаяся в процесс побоев ребенка будут уволены. Комиссией будут изучены лечебная и воспитательная работа, по итогам которой будут приняты меры в отношении администрации учреждения», - пишет Светлана Есенаманова.
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