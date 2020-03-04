Избиение ребенка в Актобе: воспитатели санатория будут уволены

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Будут уволены два воспитателя - тот, кто избивал и второй, который попустительствовал. Об этом на своей страничке в соцсети рассказала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Светлана Есенаманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, видео, где ребенка полотенцем избивает воспитатель, появилось сегодня в соцсетях.

По факту было начато досудебное расследование.

По поручению акима области создана комиссия, которой предстоит выяснить обстоятельства произошедшего в областном детском костно-туберкулезном санатории «Чайка».

«Инцидент произошел в воскресенье 1 марта в игровой комнате. Детей привели два воспитателя после тихого часа, планировали просмотр мультфильмов и игры. Оба воспитателя: занимавшаяся рукоприкладством и не вмешавшаяся в процесс побоев ребенка будут уволены. Комиссией будут изучены лечебная и воспитательная работа, по итогам которой будут приняты меры в отношении администрации учреждения», - пишет Светлана Есенаманова.