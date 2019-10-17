Избиение певицы Ксении Ашигалиевой в Алматы: полиция прокомментировала ход расследования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В полиции Алматы прокомментировали ход расследования по уголовному делу по заявлению Ксении Ашигалиевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце июля алматинская певица Ксения Ашигалиева обвинила своего мужа Бауыржана Ашигалиева в насилии и попытке убийства и опубликовала в своем Instagram фотографии подвала, где ее избивали. Позже стражи порядка задержали и водворили в ИВС ее супруга.

Сначала суд санкционировал Бауыржану Ашигалиеву содержание под стражей на два месяца. Однако позже судьей судебной коллегии по уголовным делам по городу Алматы постановление суда первой инстанции было отменено, и ему была избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».

Вчера женщина выступила с заявлением, что не чувствует себя защищенной и ее муж не соблюдает домашний арест. Сегодня ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

«Как ранее сообщалось, уголовное дело по заявлению гражданки Ашигалиевой расследуется в следственном управлении ДП города Алматы по ст.24 ч.3 УК РК (покушение на преступление) и ст.126 ч.2 УК РК (незаконное лишение свободы)», - отметили в полиции.

Как отметили в полиции, уголовное дело находится на стадии завершения.