Избиение мужчины в Талгаре попало на видео

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях Казахстана появилось видео, на котором несколько крепких молодых людей избивают мужчину, передает МИА «Казинформ».

В посте утверждается, что действие происходит 17 июня в городе Талгаре Алматинской области, а напали на бойца и тренера по боям без правил Армана Алимова.

Родственники Армана рассказали, что сначала он был избит перед минимаркетом «Виктория», после чего в бессознательном состоянии его вывезли в район поселка Кендала, где снова избили.⠀

В тяжелом состоянии Алимов поступил в реанимацию Талгарской ЦРБ, позднее родственники перевели его в медучреждение Алматы. Нападение Алимов считает беспричинным.

«ДП Алматинской области сообщает, что данный факт имел место 17 июня возле магазина «Виктория», расположенного по ул. Рыскулова. В результате избиения 37летний гражданин А. житель Талгара был госпитализирован в Талгарскую центральную районную больницу. Факт зарегистрирован в ЕРДР Талгарского РУП по ст. 293 ч. 2 УК РК «Хулиганство». В настоящее время проводится комплекс следствеено-оперативных мероприятий, направленных на задержание лиц, причастных к преступлению», - подтвердили произошедшее в ДП Алматинской области.