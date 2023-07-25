Избиение девушки охранниками рестобара расследуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Избиение девушки охранниками одного из рестобаров города расследует полиция в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в рестобаре «SOLVE», где после словесной перепалки несколько охранников избили клиентку, нанеся ей удары по лицу. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

«После того, как в рестобаре было изъято видео с камер наблюдения, департаментом полиции Атырауской области проводится досудебное расследование по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РК по факту избиения гражданки в одном из рестобаров города Атырау. Подозреваемые установлены. Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК», - сообщили в пресс-службе ДП региона.