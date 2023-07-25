РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 25 Июль 2023 | GMT +6

    Избиение девушки охранниками рестобара расследуют в Атырау

    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Избиение девушки охранниками одного из рестобаров города расследует полиция в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел в рестобаре «SOLVE», где после словесной перепалки несколько охранников избили клиентку, нанеся ей удары по лицу. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

    «После того, как в рестобаре было изъято видео с камер наблюдения, департаментом полиции Атырауской области проводится досудебное расследование по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РК по факту избиения гражданки в одном из рестобаров города Атырау. Подозреваемые установлены. Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК», - сообщили в пресс-службе ДП региона.


    Теги:
    Происшествия МВД РК Атырау Происшествия, ЧС Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!