Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Избиение девочки-подростка в ВКО: сотрудники Антикора не являются родственниками участниц инцидента

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Апреля 2023, 14:43
Избиение девочки-подростка в ВКО: сотрудники Антикора не являются родственниками участниц инцидента

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появились комментарии, что подозреваемым в хулиганстве, возможно, удастся избежать ответственности, поскольку родители некоторых из них занимают «высокие посты», в том числе в Антикоррупционной службе ВКО, передает МИА «Казинформ»

В Антикоре ВКО данную информацию опровергли.


«В социальных сетях распространяется информация о родственных связях одного из сотрудников Антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области с участницами инцидента в торговом центре АДК, имевшего большой общественный резонанс. В связи с чем официально заявляем, что данный факт не соответствует действительности, лица принявшие участие в конфликте, не состоят в каких либо родственных отношениях с сотрудниками Антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области», - говорится в сообщении руководителя Антикоррупционной службы по ВКО Дениса Шакенова.

Вместе с тем, Антикоррупционная служба предупреждает пользователей социальных сетей, что согласно пункта 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса РК за распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

В начале апреля в городских пабликах и мессенджерах распространилось видео, на котором девочки-подростки избивают избивают сверстница, снимают с нее одежду. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска.

Правоохранительными органами по факту заведено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия по статье 293 Уголовного кодекса РК. Дело находится на контроле прокуратуры.


Восточно-Казахстанская область   Происшествия   Другие государственные органы   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК