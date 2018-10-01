Избежать службы в армии помог призывнику сотрудник акимата Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с департаментом Национального бюро встретились с госслужащими акимата Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции, встречу посвятили обсуждению положения дел в системе жилищно-коммунального хозяйства города, внесению представлений о результатах досудебных производств.

«В производстве антикоррупционной службы области находилось уголовное дело в отношении должностных лиц отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска по факту хищения бюджетных средств при изготовлении праздничных малых архитектурных форм», - рассказал старший следователь антикоррупционной службы области Рауан Сыздыков.

По его словам, в ходе досудебного расследования установлено, что фактически госслужащие необоснованно перечислили 9 миллионов тенге бюджетных средств на счет подрядчика за ремонт, установку, транспортировку уже существующих праздничных малых архитектурных форм.

«Отличились» и сотрудники городского акимата, решив помочь» призывнику избежать службы в армии. Представители антикоррупционной службы рассказали, что этой весной технический исполнитель по реализации программы «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» в управлении по делам обороны города вынес из управления личное дело призывника и передал его последнему. Призывник избежал обязательного призыва на воинскую службу. Помощь госслужащего была небезвозмездной.

На встрече сотрудники департамента и Нацбюро рекомендовали госслужащим повышать свой профессиональный уровень и изучать действующее законодательство, в том числе антикоррупционное.