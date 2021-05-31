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    15:11, 31 Май 2021 | GMT +6

    Избегавший столкновения КамАЗ опрокинулся на трассе в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Опрокинулся на трассе в Павлодарской области уходивший от столкновения с «Волгой» грузовик. Авария произошла возле города Аксу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 мая в полицию города Аксу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Нур-Султан-Усть-Каменогорск, вблизи города Аксу Павлодарской области. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 36-летний водитель автомашины «КамАЗ-5320» двигался по главной дороге, а 67-летний водитель автомашины «Волга» двигался по второстепенной дороге, - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    По словам полицейских, водитель «Волги» не уступил дорогу «КамАЗу», при этом создал аварийную ситуацию, из-за чего водитель грузовика, чтобы уйти от столкновения, выехал на полосу встречного движения и совершил опрокидывание.


    «В результате происшествия в больницу с травмами госпитализирован водитель автомашины «Волга», - добавили в ведомстве. - После излечения в отношении водителя автомашины «Волга» будет возбуждено административное производство. Вопрос возмещения материального ущерба водителю автомашины «КамАЗ» будет решаться в гражданском порядке между водителями.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Видео Павлодарская область
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