Избегавший столкновения КамАЗ опрокинулся на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Опрокинулся на трассе в Павлодарской области уходивший от столкновения с «Волгой» грузовик. Авария произошла возле города Аксу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«30 мая в полицию города Аксу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Нур-Султан-Усть-Каменогорск, вблизи города Аксу Павлодарской области. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 36-летний водитель автомашины «КамАЗ-5320» двигался по главной дороге, а 67-летний водитель автомашины «Волга» двигался по второстепенной дороге, - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам полицейских, водитель «Волги» не уступил дорогу «КамАЗу», при этом создал аварийную ситуацию, из-за чего водитель грузовика, чтобы уйти от столкновения, выехал на полосу встречного движения и совершил опрокидывание.





«В результате происшествия в больницу с травмами госпитализирован водитель автомашины «Волга», - добавили в ведомстве. - После излечения в отношении водителя автомашины «Волга» будет возбуждено административное производство. Вопрос возмещения материального ущерба водителю автомашины «КамАЗ» будет решаться в гражданском порядке между водителями.

