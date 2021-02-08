Избегать дальних поездок призывают граждан в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел призывают граждан избегать дальних поездок из-за ухудшения погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ухудшение погодных условий, обильный снегопад в ряде регионов могут повлиять на безопасность на дорогах страны, особенно на загородных трассах. Специалисты рекомендуют водителям избегать в эти дни дальних поездок, особенно в гололед при порывистом ветре и метели, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно вблизи детских учебных заведений, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов», - сказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз на брифинге.

По данным МВД, за выходные дни (6-7 февраля) зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 5 человек и 22 человека травмированы.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на дорогах в Павлодарской и Карагандинской области.