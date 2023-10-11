РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:39, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Избавиться от ядерного оружия по примеру Казахстана призвал другие страны религиозный деятель

    Абдурахман Абдулла аль-Зайд
    Фото: Солтан Жексенбеков/ агентство Kazinform.

    Заместитель Генерального секретаря Всемирной исламской лиги, доктор Абдурахман Абдулла аль-Зайд призвал другие страны избавиться от ядерного оружия по примеру Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Этот современный город собрал всех нас, и мы неоднократно подтверждали наше желание мира во всем мире и наше стремление достичь общественного согласия, которое преодолевает глубину наших разногласий, чтобы закрепить наши общечеловеческие ценности и претворить их в эффективные проекты, которые могли бы сблизить наши видение и позиции касательно большого количества современных вызовов, - сказал Абдурахман Абдулла аль-Зайд на 21 заседании Съезда Секретариата лидеров мировых и традиционных религий.

    Он призвал страны к прекращению губительных войн.

    - Мы призываем государства мира избавиться от ядерного потенциала по примеру Республики Казахстан, которая добровольно избавилась от этого разрушительного оружия и выбрала вместо этого путь диалога и взаимопонимания в качестве средства для решения конфликтов и преодоления проблем в своей исторической позиции, за которую мы благодарим правительство РК и народ, - добавил спикер.

    Теги:
    За безъядерный мир Съезд лидеров мировых религий Съезд лидеров мировых и традиционных религий Ядерное оружие
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!