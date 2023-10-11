Избавиться от ядерного оружия по примеру Казахстана призвал другие страны религиозный деятель
Заместитель Генерального секретаря Всемирной исламской лиги, доктор Абдурахман Абдулла аль-Зайд призвал другие страны избавиться от ядерного оружия по примеру Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Этот современный город собрал всех нас, и мы неоднократно подтверждали наше желание мира во всем мире и наше стремление достичь общественного согласия, которое преодолевает глубину наших разногласий, чтобы закрепить наши общечеловеческие ценности и претворить их в эффективные проекты, которые могли бы сблизить наши видение и позиции касательно большого количества современных вызовов, - сказал Абдурахман Абдулла аль-Зайд на 21 заседании Съезда Секретариата лидеров мировых и традиционных религий.
Он призвал страны к прекращению губительных войн.
- Мы призываем государства мира избавиться от ядерного потенциала по примеру Республики Казахстан, которая добровольно избавилась от этого разрушительного оружия и выбрала вместо этого путь диалога и взаимопонимания в качестве средства для решения конфликтов и преодоления проблем в своей исторической позиции, за которую мы благодарим правительство РК и народ, - добавил спикер.