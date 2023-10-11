Избавиться от ядерного оружия по примеру Казахстана призвал другие страны религиозный деятель

- Этот современный город собрал всех нас, и мы неоднократно подтверждали наше желание мира во всем мире и наше стремление достичь общественного согласия, которое преодолевает глубину наших разногласий, чтобы закрепить наши общечеловеческие ценности и претворить их в эффективные проекты, которые могли бы сблизить наши видение и позиции касательно большого количества современных вызовов, - сказал Абдурахман Абдулла аль-Зайд на 21 заседании Съезда Секретариата лидеров мировых и традиционных религий.