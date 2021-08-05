Избавить от болезни с помощью куриных яиц предлагала мошенница в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области полицейские задержали 67-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве. Пенсионерка обещала избавить от болезней магическим обрядом с куриным яйцом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, предприимчивая жительница Акмолинской области обманом выманила у доверчивой жительницы Петропавловска золотые кольца общей стоимостью в 600 тысяч тенге.

«Потерпевшая рассказала, что была по рабочим делам на рынке в Булаево района М. Жумабаева. К ней несколько дней подряд заходила женщина с настойчивым предложением «очистить и снять болезнь». В конечном итоге потерпевшая дала свое согласие. Был проведен обряд с куриным яйцом, после чего «целительница» попросила ценности и деньги. Сказала, что заберет их не с целью личного обогащения, а для сжигания, после чего болезни гарантированно уйдут. Женщина сняла с руки два золотых кольца, выдала 20 тысяч тенге», - рассказали в пресс-службе.

На телефонные звонки «лекарь» отвечать перестала.

Мошенницу быстро установили. Оказалось, что в Булаево она приехала погостить к родным.

Кольца у нее изъяли. Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».